FIFA U-20 WWCQ: Aduku Invites 35 Players For Falconets Vs Rwanda

Falconets head coach Moses Aduku has invited 35 players for next month’s 2026 FIFA U-20 Women’s World Cup qualifying fixture against Rwanda.
Aduku named four goalkeepers, 11 defenders, nine midfielders and 11 strikers on the list.
The newly appointed gaffer called a number of players who were part of the team that reached the Round of 16 at the 2024 FIFA World Cup finals in Colombia last year, namely defender and captain Oluchi Ohaegbulem, midfielder Joy Igbokwe, and forwards Mary Lucky Mkpa and Goodness Osigwe.
The team resuming in camp in Abuja on Sunday, 10th August, while training sessions commence the following day.
Rwanda will host the first leg of the second-round qualifier in Kigali on Sunday, 21st September, with the return leg scheduled for the Lekan Salami Stadium, Ibadan on Saturday, 27th September.
Next year’s FIFA U20 Women’s World Cup finals will be staged in Poland.
Full List Of Invited Players
Goalkeepers: GodsTime Elisha (Ibom Angels); Fatima Okolo (Rivers Angels); Sylvia Echefu (Bayelsa Queens); Stella Emperor (Adamawa Queens)
Defenders: Oluchi Ohaegbulem (Nasarawa Amazons); Tumininu Adeshina (Naija Ratels); Folashade Adegbemile (Edo Queens); Sandra Nwibe (Rivers Angels); Marylen Edem (Nasarawa Amazons); Vivian Ekezie (Abia Angels); Esther Adesoji (Nasarawa Amazons); Prisca Nwachukwu (Imo Strikers); Motunrayo Yusuf (FC Robo Queens); Ramotallahi Kareem (Rivers Angels); Chiamaka Ezekuwugo (Bayelsa Queens)
Midfielders: Taiwo Afolabi (Rivers Angels); Kafaya Mafisera (Edo Queens); Joy Igbokwe (Nasarawa Amazons); Yetunde Omotosho (Remo Stars Ladies); Esther Inyang (Edo Queens); Mary Aderemi (Bayelsa Queens); Favour Nkwocha (FC Robo Queens); Faridat Abdulwahab (Nasarawa Amazons); Adanna Nwachukwu (Naija Ratels)
Forwards: Mary Mamudu (Edo Queens); Mary Nkpa (Bayelsa Queens); Goodness Osigwe (Edo Queens); Delight Isaac (Bayelsa Queens); Esther Moses (Edo Queens); Grace Saliu (Naija Ratels); Dorothy Eshiet (Abia Angels); Alaba Olabiyi (Bayelsa Queens); Tessy Ojiyovwi (Nasarawa Amazons); Precious Oscar (Bayelsa Queens); Daniella Fagbenro (Remo Stars Ladies)
By Adeboye Amosu